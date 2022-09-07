港星吳鎮宇曾以《鎗火》榮獲金馬獎最佳男主角，精湛的演技備受肯定。近日他坐公車的博愛座，被民眾指責不讓位，此時吳鎮宇亮出身分證，證明自己的年紀坐博愛座也不奇怪，成功平息怒火。

吳鎮宇5日在抖音上傳一支短片，畫面中，他戴著漁夫帽、藍色口罩，身穿牛仔襯衫和牛仔褲，現身北京街頭，並搭上一台公車，相當接地氣；上車後，吳鎮宇一屁股坐在博愛座，開始低頭滑手機。

滑到一半，有民眾打斷吳鎮宇，質疑他坐博愛座是不對的，「您看您旁邊坐的不是老人就是抱小孩的，您坐這不合適」；不過，吳鎮宇沒特別理會，繼續坐在博愛座上，還翹起二郎腿，民眾越看越不滿，批評：「您別裝聽不見呀！您這歲數坐這真不合適，您也不老啊！」

面對指責，吳鎮宇沒吭聲，直接掏出身分證說明一切，原來1961年出生的他，今年已61歲，民眾這才發現罵的對象竟是大明星，開始支支吾吾；吳鎮宇被認出身分後，便在下一站下車了。

吳鎮宇出示身分證，證明自己61歲了。（圖／抖音@吳鎮宇）

影片曝光後，許多網友紛紛留言：「以後不要以貌取人，有些人真的長得年輕，其實已步入老年人隊伍」、「吳老師61歲啦，看著一點不像」、「誰60了還這麼帥」；另外，粉絲也驚呼吳鎮宇終於在抖音拍影片，讚賞他的演技爐火純青，和劉德華都是香港演藝圈中的老戲骨。