台中市曾任國中校長的黃師涉及25年前的性侵案，性平會9月2日做出決議，給予最重懲處「解聘、永不錄用、沒有退休金」，性平會依法給黃師書面陳述意見的機會。教育局指出，性平會7日再次召開會議，因黃師無新證據足以影響調查結果，決議維持「解聘、永不錄用、沒有退休金」之懲處。

教育局長楊振昇說，台中市的性平會委員具有公信力，由中央性平委員的人才庫選出，包括學者、專家及律師等共17 人，採合議制，處理任何性平案件也都依中央的相關法規辦理。25年前的案子，性平會積極調查調查小組至少5次約談相關人員，經4個月的調查，在法定期限內完成並做出懲處，速度不比其他縣市慢。

楊振昇指出，中市性平會9月2日決議對黃師做最重懲處「解聘、永不錄用、沒有退休金」，接著依法給黃師陳述意見的機會；7日性平會再次召開會議，因未有新證據足以推翻原調查結果，性平會決議維持對黃師最重的處分「解聘、永不錄用、沒有退休金」。

楊振昇表示，此案教育局「四箭齊發」，除性平會懲處外，教育局在調查期間主動向檢方告發，因此黃師還要面對司法追究刑責；台南市政府調查的一件退休教師的性平案，在今年3月份調查中同樣也移送檢方偵辦中。

教育局強調，將持續對黃師待過的學校發調查信，以找出其他潛在的受害者，截至7日中午發出調查信2045份，調查工作持續進行中。另外還有狼師檢舉專線和信箱，呼籲有類似經歷的受害者勇敢站出來，教育局一定追究到底。