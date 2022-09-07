國立台東大學高齡健康與照護管理原住民專班陳育嫺老師帶領學生至馬蘭榮家實習。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學高齡健康與照護管理原住民專班學生至迦南護理之家實習。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

為培育學用合一的長期照護人才，國立台東大學高齡健康與照護管理原住民專班學生分別至馬蘭榮譽國民之家及迦南護理之家等長照機構實務學習。實際參與長照機構住民的日常生活，也因年輕學子到來，增添不少活潑氣息，長者們的臉上多了笑容。

參加實習的東大4年級學生洪詩雲充滿感觸地說，從小沒有和長者相處的機會，藉此機會才能和長者互動，除了學習到對高齡長者的評估和照護，也會陪伴長者聊天、活動或玩桌遊，「長者看到我們都會很開心，我自己也從中得幸福感。」

由老師陳育嫺帶領的高照原民專班學生至馬蘭榮家參與實作課程，並由護理長馮美玉帶領同學了解園區內醫、養、護環境與各專業單位的運作情形。學習期間，保健組長張碧蕊協助規畫榮家各面向的專業人員的授課教學，提供更多元深入地學習及分享專業在職的工作內容。

機構因年輕學子的到來，增添不少活潑氣息，長者們的臉上多了許多笑容，讓寂靜已久的機構注入不同的活力；疫情期間嚴謹的防疫標準，也讓學生們學習因應疫情的各項臨床照護工作。

學生高珈瑄在實習心得上說，從護理長分享了解長照與護理之間的關聯，以及文建站、據點等不同的特性。護理長教導她從中學習如何規畫照護流程，如何給予長者最有效的幫助。

學生表示，雖然操作技術時還是會緊張，但要克服緊張，就是要不斷在技術和學科上專研下功夫練習。

高齡照護管理原住民專班致力培養原住民長照人才，課程兼具文化、健康促進、照護與管理實務，以務實、活潑、開放及多元方式進行，同時與政府及地方機構或產業攜手來培育務實的人才，為高齡社會創造更多優質人才。

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