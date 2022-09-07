街頭工裝品牌DDP以街頭感打造隨興日常穿搭風格，Bordeaux刺繡長袖上衣1800元、復古排釦工裝夾克2700元。（MiTCH提供）

U 連帽布勞森外套2990元。（UNIQLO提供）

秋天腳步接近，秋冬服飾紛紛出籠，時尚選貨平台「MiTCH」首席顧問高橋雄介分析2022秋冬穿搭趨勢，發現疫後民眾因長期居家辦公，所以偏好寬鬆舒適服裝，此外極簡風、街頭復古風持續盛行，多搭鮮活色彩掃去疫情陰霾，高機能性也讓居家與外出穿搭界線更模糊。

高橋雄介精選本季MiTCH站上四家品牌，包括CLANE、NOICE、Ungrid、DDP，以簡約清新、質感設計作主軸，女裝延續日系多層次精神，引進如背心式洋裝、透膚系內搭上衣、不規則剪裁針織衫等單品，號稱中性配色也能有甜美感；男裝則以象徵街頭塗鴉的滑板背心、寬褲等和多口袋設計、防風外套強調戶外風格，營造復古率性路線。即起至13日於官網下單即享免運優惠，單筆消費滿2000元贈皮質捲尺。

同樣走極簡風的UNIQLO，今年U系列秋冬服裝也特別注重機能、百搭性，箱型剪裁與加大比例廓型，讓不分性別與身型者都能穿著，女裝主推開襟外套、寬褲等具舒適且多層次裝束；男裝則重視機能面料，好比防風雨大衣、連帽外套，本季除基本中性色與大地色外，也添明亮紫等豐富色調，預計23日上市。