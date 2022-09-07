每個人的金錢觀不同，用錢態度自然不一樣。星座運勢網站《摘星工廠》分享，雙子座、巨蟹座、天蠍座看似精打細算、會省錢，但實際上都是隱藏的散財童子，他們物欲極強，經常被各種優惠活動吸引，因此荷包也常常在不知不覺中變得乾扁。

【雙子座】

不論你想買什麼東西，先問雙子準沒錯，因為他們一定能告訴你最理智的報價、最優惠的購買方式。這樣看來或許會認為雙子在花錢上很精明，其實不然，喜歡關注新資訊的他們經常被各種優惠誘惑，加上喜歡嘗鮮的個性，他們往往控制不住自己，非得將新奇好玩的東西都買到手才肯罷休，無形之中錢也越來越少。

【巨蟹座】

巨蟹經常給人留下精明、會省錢的印象，好像很會過日子，但實際上他們可是隱形的散財童子！巨蟹確實很精明，因為他們對安穩的生活有著極強的執念，所以會竭盡所能讓生活好過一點，面對最現實的花錢問題他們也相當謹慎，偏偏他們的物欲極強，往往在接收到各種優惠宣傳的同時，就將錢包掏出來準備買單，因此花錢速度也很快。

【天蠍座】

天蠍座的腦袋靈光，花錢時還會盤算得失，令人敬佩，然而這樣的天蠍卻還是容易在別人的大力推薦下，萌生購物欲望並付諸行動，因為他們認為，賺錢就是為了讓自己的生活過得舒服一些，若碰上感興趣的、想要的東西，不花錢反而對不起自己。