瓦城泰統集團（2729）8月營收4.53億元，月增5.24％、年增更達41.77％，Q3首2月營收達8.84億，超越去年Q3季營收，前8月累計營收29.44億元、年增7.83％。

展望後市，為迎接即將到來的中秋、百貨周年慶，瓦城集團把握節慶商機，將陸續推出各類型行銷活動，期透過更加多元、直效的優惠方案吸引來客消費，並同步持續優化內用服務體驗，藉此吸引消費者不斷回訪，加強業績成長力道。瓦城第四季將加速北中南展店計畫，提升營運量能，為集團挹注營收。

疫情流感化使國人邁向常態生活，近日消費人潮湧入各大百貨賣場，也明顯帶動了餐飲業績上揚，假日餐期更恢復了排隊候位景象，瓦城旗下品牌業績在本月穩健成長，8月份四個周末各店訂位率達100％，除了暑假人潮助攻，父親節聚餐需求更勝以往，8/8當日業績為平時的兩倍。

今年父親節是疫情緩和後首個重要節慶，集團旗下各品牌的內用聚餐人潮報復性回流，更勝往年，業績也隨之攀升，為8月營收增添助力。除此之外，「大心」於8月中發售新品《啾心鮮蝦棒》，獨特造型與紮實美味廣受消費者喜愛；集團於7月集結旗下六大品牌推出「歡遊美味大賞。好康三部曲」活動，其中的冰甜品特惠亦成功吸引消費者。在美味創新、優惠促銷並進之下，兩大要素帶動平均客單價顯著提升，進而締造營收佳績。

瓦城在整體營運穩健成長的同時，董事長徐承義更得到由公共關係基金會所舉辦的「2022傑出公關獎」評審團肯定，於日前榮獲「CEO形象獎-傑出獎」，不僅代表董事長個人形象受到社會大眾肯定，更為瓦城集團未來發展注入強心劑。2022年截至目前為止，集團已在全台開出5家新店，預計將在年底前達到雙位數展店目標，在新店效益加持之下，勢必為未來營收帶來更大貢獻。