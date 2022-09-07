金門地區新增74例COVID-19確診者(統計時間6日0-24時)，累計1萬3676例(含軍人及觀光客等外來確診個案)，約占常住人口的20.59％。縣府呼籲秋節連假期間，未接種疫苗的長者、免疫不全者和幼兒，不要參加群聚烤肉等活動，避免遭到感染。

金門流行疫情指揮中心指出，國內COVID-19疫情連續3周升溫，中央流行疫情指揮中心也預告新一波疫情將至，中秋節連假將屆，返鄉的鄉親與遊客增多，聚會交流也增加，在國內本土BA.5疫情漸漸進入高峰下，提醒鄉親外出要戴好口罩，並做好各種個人防疫措施。