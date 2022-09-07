知名藝術家彭力真老師利用馬公第三漁港國際廣場做為展場，期間將配合不同節慶呈現不同的藝術燈飾作品，呈現澎湖的文化底蘊與豐厚的海島特質。（張茂雄攝）

高達六公尺、直徑十公尺以上的主燈「舞躍銀波」結合機械動態與璀璨光效，以群游跳躍的海豚為主角，將於各場次主燈秀時段動態展演，呈現漁業島嶼的文化特色。（張茂雄攝）

為推展澎湖的秋冬季觀光，澎湖縣政府將於10月7日舉辦「澎湖國際燈光藝術節」，這場國內難得大型燈光藝術觀光慶典活動，是由知名藝術家彭力真老師擔任策展人，她利用馬公第三漁港國際廣場做為展場，期間將配合不同節慶呈現不同的藝術燈飾作品，並規劃地方街頭藝人表演、文化踏島之旅、達人手作體驗課程、藝文講座等系列活動，呈現澎湖的文化底蘊與豐厚的海島特質。

澎湖縣政府表示，澎湖國際燈光藝術節以「嶼光共舞」為主題，將澎湖元素的地景藝術作品，結合創意燈光秀、光環境、互動科技作品、地方表演、藝術論壇、文化踏島旅遊等，呈現「光影、人文、藝術、慶典」之海島思維概念，營造澎湖幸福歡樂之生活脈絡，打造地方文化觀光永續發展活動。

首波展示的作品包括高達六公尺、直徑十公尺以上的主燈「舞躍銀波」，這座巨型藝術燈飾結合機械動態與璀璨光效，以群游跳躍的海豚為主角，並將於各場次主燈秀時段動態展演，「光耀漁翁島」藝術燈座呈現漁業島嶼的文化。

記者會上澎湖在地表演團體「身呼吸」以現代舞詮釋「嶼光共舞」，開幕典禮由澎湖聲樂家趙方豪、英國皇家音樂院林慈音女士擔綱演出，音樂家柯逸凡總監率領「菊之音」樂團伴奏，讓遊客感受國際級光影聲樂的演出。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖國際燈光藝術節於整體展場作品的設計上將結合澎湖海洋、生態、文化等在地元素，帶出澎湖瀕臨絕種的保育鳥類及新興的觀光景點，此外，所有的設計都是基於聯合國SDGs永續發展的精神，讓作品與展場環境巧妙的結合，歡迎大家自10月7日起至明年(112年)2月28日止，來澎湖看燈火、賞海景。