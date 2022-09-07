民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，近日被國民黨台北市議員徐巧芯爆料，指競選辦公室團隊成員有多名政二代。媒體人陳揮文今(7日)在《新聞大白話》節目指出，民進黨大搞政二代就是跟以前的國民黨學來的，他建議選民投票時不要一味看政黨支持，像民進黨立委高嘉瑜是百貨行女兒，徐巧芯是早餐店女兒，這種基層出身的更值得投下神聖一票。

陳揮文表示，「你說英系的人馬進駐，啊不然要叫誰進駐？因為陳時中在民進黨沒有明確的派系，比較屬於孤鳥型，所以他也沒有什麼幕僚，他的幕僚都是指揮中心那些人，你要叫那些人怎麼辦？那些人都還在防疫啊，所以他必須由外界的人，也就是(徐巧芯)點名的這些人。」

「其中也提到許宗力，他是司法院長兼大法官會議的主席。」陳揮文說，「人會問說，這樣會不會不中立？其實大家不要這樣想，因為我們的大法官本來就不中立啦！現在大法官都是蔡英文的人啊，馬英九提名的只有4個，另外11個都是蔡英文的任命，你看大法官最近做出來的解釋，非常地離譜，法界罵死了。所以許宗力的女兒去，許宗力自己去我都覺得無所謂，因為你根本就不中立，我就不談他了。」

陳揮文指出，「陳明文的兒子女兒沒有在裡面，這我比較在意。陳明文的女兒之前還幫蔡英文寫一本書，她覺得我幫蔡英文擊敗韓國瑜好厲害，那妳就用這種方法再來擊敗蔣萬安啊！妳不是很會？不是林鶴明在操盤嗎？辣台妹就是他弄的啊，你就去複製你2020的奧步，放在台北市，把蔣萬安再打敗一遍嘛，我非常地期待啊，拜託你大力一點。」

「以前國民黨的路線就是這樣子。」陳揮文強調，「以前國民黨怎麼選，就是各行各業它都去弄後援會，現在民進黨走的是國民黨的路嘛，國民黨以前也用政二代。觀眾朋友，我們今年的選舉有2萬多的候選人，我告訴大家要怎麼投票，來。」他拿出平板秀出兩行字「高嘉瑜，百貨行女兒」，旁邊高嘉瑜笑說「幹嘛～還有早餐店女兒」，陳揮文：「有，在這裡，再下一張。」他秀出「徐巧芯，早餐店女兒」。

陳揮文表示，「我跟你講，我投票我都選這一種的。例如說這個百貨行女兒，她上次的對手是李彥秀，李彥秀的爸爸是誰？是以前的台北市議員叫李金璋，如果我投票我不會看政黨，我會投給百貨行的女兒，因為以前我家開百貨行的，真的。以前我家也開過早餐店，所以我會投給徐巧芯。所以台灣人要投給高嘉瑜跟徐巧芯這種人，讓這種基層出來的人能夠出頭，這樣比較重要。」