永康警分局將同步運用「監視錄影系統」及「智慧交通控制系統」，調度警力與調控號誌。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

本周五將迎來3天中秋連假，因應返鄉、出遊車潮，台南市警察局交通警察大隊提醒，去年中秋連假，全市交通事故件數最多前3名路段分別為安平區安平路（8件）、永康區中華路（7件）、北區公園路（6件），呼籲民眾務必遵守交通規則及行車安全。

中秋3天連假，南警預估假期前1日，也就是明天下午將有一波返鄉車潮，且假期期間也有出遊及各大賣場購物車潮等，為確保轄區道路交通順暢，已因應車流狀況，規畫交通疏導勤務。同時，也與高公局南控中心、公路總局及交通局交控中心等單位針對轄內重要聯外幹道，建立路況通報網，並視狀況隨時支援交通快暢警力。

永康警分局也於明天（8日）啟動交通疏導勤務，針對永康、大灣2處交流道、台20線及台1線六甲頂等14處重要路口實施交通疏導，尤其，針對交流道周邊進行嚴密車流監控，如匝道因儀控回堵，立即疏導車流改道，遇有交通事故則立即排除，減少交通壅塞。

永康分局交通組組長葉敏旭說，去年中秋節連假4天，永康區交通事故共50起，以「復興路與高速二街」、「中華路與中正南路」及「中華路與中華一路」等3處事故最多，占1／5，但以平日1天交通事故件數20件來說，中秋連假交通事故反而下降，因此今年也將加強於3處路口精準交通執法，呼籲駕駛人遵守交通規則。

永康警方也說，連假期間還將同步運用「監視錄影系統」及「智慧交通控制系統」等雲端科技聯防掌握，隨時調度警力與調控號誌，遇路口車流壅塞，立即啟動轄區交通快暢人員到場疏導，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序行進，行經路口務必禮讓行人。