雲林縣議員第6選區年底選舉共7人參選，此區因人口減少，席次從6席減為5席。蔡孟真、蔡岳儒、黃文祥、蕭慧敏4人尋求連任。其餘3人王新堯捲土重來；現任口湖鄉長林哲凌2任屆滿轉換跑道；北港朝天宮董事長、北港鎮代會主席蔡咏鍀強勢出擊，預計7人將有一番激戰。

第6選區包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉3鄉鎮，民進黨原本提名蔡孟真、蔡岳儒、林哲凌3人，因為之前3人曾同時當選縣議員，不料林哲凌因不滿前立委黃國昌指稱他貪汙受賄還向神明宣誓，強調為杜絕政治操弄，今年5月5日宣布退出民進黨，改以無黨籍身分參選。

民進黨在第6選區有3席實力，此次提名2人，理應更有勝算，但下屆比本屆少了1席，選情產生變化，蔡岳儒與蔡孟真長期深耕北港鎮大票倉，都曾拿下選區最高票當選，但面對同樣出身北港鎮的蔡咏鍀，票源可能被吸收，因此2人都不敢掉以輕心，勤跑基層全力固票。

代表民眾黨出戰的王新堯，是本屆的落選頭，之前以無黨身分參選，以些微差距飲恨，此次有民眾黨的奧援，加上長期經營地方人脈，實力不容忽視。

無黨籍蕭慧敏、黃文祥、林哲凌、蔡咏鍀4人，蕭慧敏、黃文祥尋求連任，2人在各自大本營北港鎮、水林鄉，都有深厚的基本盤，外界看好。林哲凌之前即擔任過縣議員，此次回鍋參選，雖因退出民進黨少了政黨支援，但其支持者相當死忠，氣勢並不受影響。

蔡咏鍀則為選戰黑馬，蔡自2010年擔任北港朝天宮董事長，至今已12年，基層實力雄厚，外傳蔡有意問鼎副議長寶座，勢必全力衝高票，恐吸走其他參選人票源，被視為選戰的最大變數。