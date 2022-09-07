朱宗慶打擊樂團2022年再度藉由舉辦獨奏會及二團音樂會，引介優秀的打擊樂家。除了戴含芝獨奏會、高瀚諺獨奏會，同時還有擊樂新世代《玩樂》系列音樂會。（陳信翰攝）

舞台上排開來的打擊樂器，舉凡手碟、木箱鼓或中東鼓，都是仰仰手心與樂器直接接觸、進而發聲的樂器，擊樂家戴含芝表示，她特別喜歡這種有手感的樂器，也因此特別為觀眾安排系列曲目，9月下旬在台北舉辦獨奏會演出。

「我特別喜歡運用手部動作的演奏，手有很多部位，接觸樂器可以發出很多不同的聲音，對我來說，有一種獨特的魅力。」戴含芝表示，除了以手演奏的樂器，她還特別喜歡帶有世界風、民族風和異國特質的作品，這樣的音樂很能觸動她。

戴含芝出生於1988年，自幼由鄭翔夫啟蒙學習打擊樂，曾師事朱宗慶、吳珮菁、吳思珊和鄞惠敏。她畢業於北藝大音樂系博士班，曾獲「關渡新聲獨奏及室內樂比賽」優勝，目前是朱宗慶打擊樂團成員。

平常戴含芝在打擊樂團裡已有很多曲目需要準備和練習，她表示，準備獨奏會是另外的學習和成長，「上次舉辦獨奏會是2018年，隨著年齡的增長，音樂是否也跟著成長？這是我內心反覆自問的問題，也是源自於對舞台的敬畏，也因此，在尋找答案的過程中，我發現自己的不足，也總覺得自己還可以更好。」

戴含芝表示，音樂能感動人心，而她對音樂的感受有一種直覺性，「我喜歡音樂觸動我的片刻，可能是節奏、旋律，或是某種特殊的時刻，我想和聽眾分享這樣的時刻。」

音樂會主題取名為西班牙文「Momento」，戴含芝表示，這個字在西班牙文裡是某個瞬間、片刻的意思，而在英文裡則是紀念品之意，「希望我和觀眾分享的音樂時刻，可以成為大家生命中共享的回憶。」

值得一提的是，這次曲目還有一首委託創作作品，是由作曲家陳廷銓所寫的〈Flash of Light〉，全曲以手碟、木箱鼓、中東鼓與馬林巴木琴作為獨奏樂器，結構為前奏、躁動的行板、冥思、熱烈的急板四個段落。陳廷銓表示，希望藉由這首作品，呈現戴含芝絢麗精湛的超群手藝、熱情奔放的音樂渲染力，以及動人炫目的舞台光芒。演出將於9月21日在台北國家演奏廳登場。