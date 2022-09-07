「賽車教父」廖老大近日因創立的手搖飲品牌爭議和在直播時發表對健身房看法，引來館長（陳之漢）直言他的飲料店「年底前會倒」，還要他向健身業者道歉，對此，廖老大今（7日）也正式宣戰館長，約今晚開「雙直播」輸贏。

廖老大直播針對館長稱他飲料店年底會倒一事，激動罵髒話回應，「你權狀先拿出來，你成吉思汗健身房不是用買，而是用租的，你根本沒資格說我的飲料店會倒」，直言自己的飲料店是收現金的，不收會員也不會預收錢，假設倒閉也不會影響任何人，而他講到激動處還脫掉上衣。

此外，廖老大還嗆館長成吉斯汗店面都是租的，「你有沒有做信託，麻煩國稅局、調查局出來查一下」，他也表示自己直播只是發表對健身房看法，沒指名道姓，但館長一直嗆「廖老大的飲料店會倒」，讓他忍不住開賭，要對方成吉思汗選2家最大的店，他也選2間店，「看誰的店先倒就給對方1000萬，叫法律公證敢不敢？一間店1000萬元，敢嗎？」

而廖老大也表示，個人觀感健身房不好，這樣有不對嗎？他也沒叫大家不要去成吉思汗，認為對方也可以用個人觀感說飲料別喝，對身體不好，他不反對，「但我有說不要去成吉思汗？有說成吉思汗會倒？」