即起至怡客咖啡，只要出示學生證可享夏季冰沙、氣泡飲全系列第二杯半價。（怡客提供）

FLASH COFFEE中秋祭出指定飲品買一送一。（FLASH COFFEE提供）

連鎖咖啡品牌搶攻中秋商機，推出一系列好康，好比路易莎推出期間限定甜品優惠價，怡客咖啡則有穿著學校制服就可升級套餐的有趣活動，FLASH COFFEE推人氣咖啡飲品買一送一，讓民眾連假大飽口福。

路易莎LOUISA COFFEE與農糧署合作，推廣台產五穀雜糧，嚴選台灣在地雜糧推甜點新品「美荔紫薯波士頓派」，8日至10月4日期間限定優惠價65元，將綿密紫薯與荔枝香氣結合營造新滋味，另路易莎9至10月黑卡尋豆師限量手沖新品推出私藏果宴雙強，嚴選來自肯亞涅里的ㄣ黑莓之后」及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，黑卡價120元。

怡客則推學生專屬優惠，只要在結帳時主動出示有效學生證件，就可以享夏季冰沙及氣泡飲全系列第二杯半價；除了出示學生證，只要穿著學校制服到店，就可享有兩大升級版加碼促銷，包含購買三明治全系列任一品項可免費升級套餐；夏季芒果冰沙／湖鹽香檸可爾必思氣泡飲／甜美荔枝可爾必思氣泡飲限定品項買一送一。

FLASH COFFEE即起至14日，沙灘拿鐵、黑金拿鐵、橙香氣泡咖啡、西西里氣泡咖啡、FLASH 黑咖啡（特大杯 XL）、燕麥奶拿鐵皆享買一送一，15日至30日也有黑金拿鐵、梅涼心氣泡咖啡等指定飲品，加 1 元多 1 件活動。