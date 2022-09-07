曾經是AKB48一員的篠田麻里子，因個性活潑、長相甜美，讓她在人群眾多的AKB48中受到觀眾的注意。還與前田敦子、高橋南、小嶋陽菜、大島優子、渡邊麻友、板野友美等幾位美女被封為「元神7」。2019年結婚後經常曬出小孩和老公，不料近日被爆料夫妻已經分居，疑似篠田麻里子出軌導致，知情人透露正在走離婚流程，互爭孩子的撫養權，令外界驚訝。

據日媒《女性SEVEN》報導，篠田麻里子的友人透露她目前是分居狀態，因丈夫懷疑篠田麻里子出軌，兩人為此事產生激烈爭吵甚至揚言離婚，篠田麻里子的丈夫一氣之下帶著孩子離家出走，友人以A先生稱呼篠田麻里子丈夫，據傳篠田麻里子和丈夫A先生是相差3歲的姊弟戀，號稱交往0日就結婚，她在2020年生下女兒，去年被票選為「最佳媽媽」，獲主辦單位頒為育兒媽媽大使。

記者為此致電A先生確認，他否認分居與離婚，不過口氣有些含糊，篠田麻里子所屬經紀公司則以「沒有根據」否認出軌這一說，至於分居消息則回答「還在確認中」，話沒有說死。同時日媒直擊篠田麻里子在深夜被拍到和帥哥演員一同去高級烤肉店用餐，結束後還一起去唱KTV的畫面，是否因此事讓夫妻產生嫌隙不得而知。

事隔三個禮拜，篠田麻里子友人向日本媒體爆料，雙方目前正在辦理離婚手續，篠田麻里子更揚言一定要取得女兒的撫養權，且稱去年開始兩人就因為價值觀不同頻繁吵架，引起網友留言：「神七離婚時代開啟」、「這是第二個離婚的神七了吧」。