今天（9月7日）中共中央宣傳部舉行黨的十八大以來衛生健康事業發展成就新聞發佈會。針對有關「動態清零」疫情防控政策還將持續多久的問題，大陸國家疾病預防控制局副局長常繼樂在發佈會上回應稱，必須以堅定不移的戰略定力，處理好短期和長期、局部和整體的關係，因時因地因勢不斷優化防控政策措施，高效統籌疫情防控與經濟社會發展。

據封面新聞報導，常繼樂解釋，「動態清零」政策就是要立足抓早抓小抓基礎，提升疫情防控和早發現的能力，快速及早地發現感染者和疫情，做到發現一起撲滅一起，以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情。

「評價疫情防控政策措施的成本要算總帳，應該將全國作為一個整體，算大的經濟帳、大的社會帳、大的民生帳和大的健康帳」。常繼樂表示，中國的防控理念一直是堅持人民至上、生命至上，防控措施的目的就是最大可能減緩疫情對經濟社會的影響。

常繼樂強調，當然這些措施難免會對正常的生產生活造成一些不便，但堅持「全國一盤棋」，在有疫情的地區採取局部的、嚴格的防控措施，保證了全國大部分地區和人群的正常生產生活，保證了供應鏈的穩定。「如果算總帳，我國的防控措施是最經濟的，效果也是最好的。」

常繼樂表示，當前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，我們對新冠病毒和疾病的認識還處在不斷深化過程中，還有很多不確定性，疫情帶來的風險和威脅仍然存在。