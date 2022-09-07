中央流行疫情指揮中心預估9月中旬會有一波疫情高峰，雲林縣衛生局長曾春美今（7日）表示，中秋節過後可能有一波疫情高峰，目前政策是與病毒共存，民眾隨時要做好戴口罩、勤洗手、回家消毒等防疫不二法門。教育處長邱孝文表示，教育部已公布12日以後若班級有師生確診，全班要做快篩，陽性者居家隔離。

雲林縣議員李明哲今質詢，最近社區旅遊很普及，許多社區出遊2天1夜，回來3天後在群組上互相告知有人確診，請自我注意，似乎大家都會盡量不通報，認為最多就是身體不舒服，對此政府應該要設法，不能讓不知情的人蒙受風險。

李明哲說，他經常翻閱雲林縣的人口變化，針對幾個鄉鎮比對，今年6月死亡人數將近是出生人數的4倍，8月死亡人數大約是出生人數的2.5倍。民意代表也明顯感覺這3年公祭的行程急遽暴增，卻又無法找到疫苗或是疫情的直接證據。

李明哲強調，政府一方面鼓勵接種疫苗，另外一方面無法確保後遺症不發生， 他希望雲林縣衛生局要不斷加強宣導加強宣導個人清消、染疫務必要隔離的概念，並且提供提防疫苗後遺症的方法，如果要與病毒共存，自我防護意識要很高。

衛生局長曾春美答詢指出，與病毒共存就一定要做好防護，均衡的營養、適度的運動都能提升免疫力，在不影響生活社交下，個人的防護要做得更好，勤洗手、戴口罩、回家做完整清潔消毒，都是防疫的不二法門。

曾春美表示，確診者若是居家照顧，基層醫療院所醫師會依照症狀開藥，讓患者緩解症狀。中央流行疫情指揮中心預估9月中旬會有一個疫情高峰，也就是中秋節過後。

教育處長邱孝文表示，本學期的防疫政策與上學期大致相同，最近教育部新公布12日起班級若有師生確診，全班都要做快篩，陽性者居家隔離。