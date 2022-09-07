美國原本為打擊伊斯蘭國組織駐紮敘利亞，但敘國政府多次譴責美國非法駐軍、搶奪資源。據外媒報導，美軍不斷在敘利亞東北部盜採石油，繼8月至少「偷油」8次後，9月4、5日又連續兩天，從敘利亞油田竊取的石油運往伊拉克，今年以來，敘利亞83％石油產量被美軍A走。消息人士指出，美軍駐守在敘國，是打算以戰養戰。除了有軍費，還有對庫爾德武裝的援助及販運石油的收入。

據敘利亞通訊社5日報導，美國在敘利亞非法駐軍使用卡車、油罐車共31輛，滿載從敘利亞東北部油田竊取的石油，前往美軍位於伊拉克北部的軍事基地；4日，美軍使用64輛油罐車，同樣裝載自伊拉克盜取的石油運往伊拉克。

報導指出，美軍是偷油慣犯，8月以來已至少8次盜運敘利亞石油，導致敘國境內陷入能源短缺困境。

據敘利亞石油礦產資源部公布數據顯示，敘利亞今年上半年石油總產量為1450萬桶，日產量約為8.03萬桶，其中6.6萬桶被駐敘利亞美軍所掠奪，相當於敘國每天石油產量的 83%。

目前美國強勢占領敘利亞東北部大片領土，掌控90%石油資源，也加劇敘國能源和糧食危機。

敘利亞外交部近期去函聯合國表示，2011年至今（2022）年6月，美軍在敘國非法駐紮，以及美方支持的武裝勢力進行盜採和非法走私，導致敘利亞石油、天然氣、礦產等行業遭受約1071億美元損失。

大陸央視日前引述相關人士看法表示，「對美國而言，敘利亞石油產量不多，美國人雖然看不上，但因美軍在此駐守，是打算以戰養戰。除了有軍費，還有對庫爾德武裝的援助及販運石油的收入」。