親友懷孕本該是喜事一件，但有人卻對此感到痛苦萬分，一名網友日前發文求助，年僅20歲的親戚目前懷有第四胎，還說「生很多小孩增產報國」，但這種只生不養的態度，卻苦了原PO一家人，不但要提供金援，還可能要幫忙照顧孩子。貼文曝光意外引發網友共鳴，要原PO趕緊「放手」。

原PO在「Dcard」上發文表示，親戚是一名20歲的小女生，但同時也是一名三寶媽，近期得知她又再度懷孕，還信誓旦旦地說，男朋友會負責，一副不需要人擔心的模樣。不過事實上，現在正逢疫情期間，又加上親戚有孕在身，找不到工作的情況下，生活費更是沒有著落，也讓原PO崩潰地說：「她的孩子和她本人，都是我們在養！」

原PO透露，曾建議這名親戚去做結紮手術，也提供她保險套或是避孕藥，但都遭到婉拒，還說「生很多小孩，增產報國」，但最後苦的都是原PO一家人，不只花錢，還可能要花時間、花體力幫忙照顧孩子，無奈的原PO最後只好上網尋求建議，希望有人能提供解方。

貼文曝光後引起上千網友關注，多數人認為，原PO一家人的善意被濫用，不應該繼續縱容，「就是妳們都不放手讓她成長，她才覺得不痛不癢」、「你們可以不要養啊」、「她看起來完全有恃無恐餒，直接斷金援讓她閉嘴啊」。

除此之外還有不少網友分享，其實社會上確實有很多類似情況的小媽媽，「我們這區也有一個女生，生五個小孩都丟給媽媽養= =」、「我國中同學15歲就生了，現在也是三個」、「國中同校的一個女生，現在18歲，三個小孩都不同爸爸」。