塑化行情持續築底盤整，台聚集團8月營收表現受阻，台聚（1304）、華夏（1305）及台達化（1309）8月營收悉數月年雙減，僅亞聚（1308）因產能回復、EVA支撐，8月營收逆勢衝刺，達10.83億元，月增11.76％，年成長37.35％；前八月營收65.42億元，年增12.83％。

台達化因ABS、PS跌幅趨緩，8月營收15.3億元，月減3.59％，年衰退17.15％；前八月營收127.41億元，年減6.64％。

台聚因EVA支撐、PE趨緩多空干擾，8月營收52.16億元，月減7.81％，年衰退14.13％；前八月營收459.01億元，年減0.24％。

華夏受制PVC市況趨緩，8月營收11.91億元，月減23.65％，年衰退32.03％；前八月營收128.98億元，年減1.81％。

亞聚LDPE（淋膜級/射出級/薄膜級）、EVA（高端發泡級/淋膜級/太陽能級/電線纜級/塗覆級）合計年產15萬噸，營運定位為小而美的專業PE/EVA廠。

大陸近年EVA應用結構，光伏膜EVA占比從2015年18％提升到2020年34％，2021年推進至37％。第三季光伏EVA需求轉弱，加上適逢鞋業淡季，價格下跌，惟台聚因機器設備損害影響一個月出貨，仍有高價訂單在手。

台聚認為，目前大陸太陽能長期發展趨勢不變、歐洲因俄烏戰爭也導致太陽能需求升溫，預估第三季行情短暫休息後，第四季鞋業復甦，EVA市況可望增溫推進。

華夏表示，今年全球乙烯新增產能多集中於下半年，價格恐易跌難漲，美國EDC產量回升，有助成本壓力趨緩。另7月中下旬PVC價格已觸底反彈，印度、孟加拉買家詢盤也有增溫跡象，下半年營運可望逐步回穩走堅。