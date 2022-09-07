民進黨澎湖縣黨部7日發出新聞稿指出，已經加入民進黨的馬公市長參選人洪長青，因違紀參選事證明確，由評議委員開會決議予以除名處分。隨後洪長青表示，當初他是以線上登記加入民進黨，但後來發現澎湖縣黨部內部「很混亂」，所以根本沒有領取黨證，對於被除名他不表意見，此次也以無黨身分參選，爭取馬公市民的認同。

民進黨澎湖縣黨部表示，7日召開臨時評委會由評委盧宏岩擔任主席，針對黨員洪長青違反民主進步黨「紀律評議裁決條例」第十二條，違紀參選之事實進行懲處。出席評委有許家瑋、柯少嵐、謝彥舜，主任委員顏家康為列席人員，並由出席之評委全數投票同意，決議予以洪長青先生除名處份，即日生效，會議結束後呈請中央核備。

洪長青則說明，民進黨澎湖縣黨部日前發生謝姓黨代表，狀告前澎湖縣黨部主委的社會案件，後來洗姓執行長辭職，將整個青年軍帶離黨部，他個人深感民進黨澎湖縣黨部內部有些混亂，已失去加入民進黨的初衷，加上他未曾領取民進黨黨證，日前也以無黨籍身分登記參選馬公市長，對於民進黨的決議他表示尊重。