每年吸引數十萬人次共襄盛舉的萬聖慶典六福村「2022惡靈厄惡 墓碑鎮」將於中秋連假9月9日開跑。今年神秘的「Renee」鬼娃首度降臨六福村墓碑鎮，呼喚著惡靈跨越陰陽之界，將地獄搬出地表，而位於樂園一旁的關西六福莊也同步推出「鬼娃Renee出沒 住房專案」，即日起至11月19日，雙人入住剛果原野客房，9900元起+10%可連續2天玩翻六福村主題樂園的墓碑鎮活動外，9月9日至9月18日期間更能升級成雙樂園手環，同時暢玩六福水樂園，還贈送六福村暗黑起司堡套餐2人份、Renee鬼娃玩偶1只，萬聖限定鬼娃帶回家。

六福村墓碑鎮今年為邁入第6周年進一步擴大舉辦活動，耗資千萬打造最駭人的萬聖厄夜，強化天幕投影技術，搭配煙霧瀰漫及燈光聲效，將整個美國大西部鋪天蓋地改造成最可怕的萬厄煉獄，恐怖氣氛直接飆升。其他區域還有上百顆骷髏頭打造的「嗜血骷髏山」、蜘蛛毒后及喪屍蝴蝶入侵的「恐怖墓園」、大人小孩都愛的「傑克南瓜園」等，以及場場爆滿的惡靈餐廳，在神秘燈光氣氛下邊享用膽顫魂飛牛排特餐，邊欣賞媲美百老匯等級的開放式驚悚舞台劇，處處是超熱門拍照打卡點，讓遊客邊玩樂邊試膽。