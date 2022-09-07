于子育今年再以《俗女養成記2》角逐女配角獎。（華視提供）

《俗女養成記2》風光入圍15項大獎。（華視提供）

《俗女養成記2》導演陳長綸、嚴藝文再度入圍最佳導演、編劇獎項。（華視提供）

旺福樂團為《俗女養成記2》打造的主題曲入圍２項主題歌曲大獎。（華視提供）

第57屆電視金鐘獎入圍名單今日(7日)正式公布，由華視、影響原創與百戲電影共同製作《俗女養成記2》共入圍15項大獎，刷新2020年第55屆電視金鐘獎《俗女養成記1》入圍8項獎項的新紀錄。

接獲入圍消息，導演陳長綸說：「憑良心講，我覺得拍得爛很正常；拍得好才有鬼；這次能有這樣的成果，當然是幕前幕後好多好多人的用心協助囉!」導演兼編劇嚴藝文則表示，「一路走來像是做了一場夢，只是這場夢的各種滋味和感受都留在身體裡，一輩子不會忘記。能有今天的成績除了謝謝團隊，我沒有別的好説了。」

飾演女主角陳嘉玲的謝盈萱得知入圍消息後表示，感謝導演陳長綸與嚴藝文，參與的演員、老師、學長姊們，以及幕前幕後的夥伴，她說：「我的運氣真的很好，能夠遇見這個美好的團隊，特別感謝兩位導演、攝影師們和燈光師，在拍攝現場不斷嘗試每個表演的可能，也盡全力拍出我每個好看的角度，謝謝收音師，在我過高跟過低的音場裡找出和諧的聲音，還有幕後剪輯的夥伴們，感謝大家共同創作出的陳嘉玲，這是所有人共同完成的角色。」

謝盈萱也特別感謝男主角藍葦華並向他喊話說：「你真是一位可敬可佩的對手，能夠跟你合作是我很大的榮幸。」最後謝盈萱感謝華視和影響原創投資《俗女養成記2》，讓戲劇擁有更寬廣多元的可能。

同樣再次以嘉玲媽吳秀琴角色入圍「戲劇節目女配角」的于子育，喜極而泣地表示，「剛聽到公布導演和編劇入圍時就哭了一次，聽到謝盈萱入圍兩個女主角又哭了一次，最後聽到女配角獎時，美秀姊第一個報出我的名字，我就大哭出來了，很開心、很緊張也很興奮，謝謝你們大家！」