監察院打臉！民進黨台北市長候選人陳時中爭議連連，近日又被國民黨台北市議員徐巧芯爆料，指競選辦公室團隊成員有多名政二代。針對陳時中競辦反控徐巧芯偷窺競選團隊隱私，徐巧芯舉監察院說明的政治獻金規定打臉，並表明陳時中若要解決爭議，就宣示把競選團隊與未來執政團隊分開。

徐巧芯今(7日)在臉書發文，並附上陳時中競辦「關係圖」寫道：「笑死，陳時中這個偷窺仔，還敢講人偷窺啊？陳時中是我看過第一個競選團隊成員見不得光的。連監察院都說了，競選團隊成員只要是支領政治獻金，都會被公佈出來。而且選過舉的都知道，這個公開是連名帶姓的公開，名字中間完全沒有任何圈圈叉叉可以隱瞞，還是你認為監察院也是偷窺競選團隊的隱私？」

她直球對決嗆：「請提出我是偷窺/盜竊的證據，我上禮拜正在確診隔離，如果我盜竊或跑到陳時中競選辦公室偷窺，你們辦公室一定有裝監視器，請立刻公佈，把我這個現行犯抓起來，而且還可以傳染病加罰一百萬。這麼好康可以消滅本犯婦的事，陳時中怎麼到現在都不做？」

徐巧芯大酸陳時中搞黑箱成性，「民進黨以前當在野黨的時候，訴求公開透明，批評國民黨黑箱的次數可多了。如今執政以後，陳時中的公開透明可以是塗黑、封存三十年，連自己的競選團隊都不可告人，監察院都告訴你不是秘密資料，還扯人偷窺硬拗（偷窺的明明是你啊）。」

她指出，民進黨以前當在野黨的時候，把國民黨的政治二代通通打成特權份子，即使是自己出來選舉接受選民檢驗，一概說他們是吃香喝辣。如今執政以後，改口說自己的高官二代都是刻苦耐勞、基層起家，卻完全不提把一次把這麼多沒有經驗、沒有戰功的二代塞在競選團隊是前所未聞的事情。未來如果陳時中勝選，「焦糖」（陳嘉行）難道不就成為了觀傳局長？裡面的高官二代再塞進市政府裡面成為另類世襲？

徐巧芯放話請陳時中切割競選團隊與市政團隊：「陳時中要解決這個爭議其實非常簡單，我教你一招。只要把競選團隊跟未來的執政團隊拆開，現在就公開宣示：我團隊裡面的網紅、高官二代，未來如果我當選市長，不會有任何一個人進到市府工作！」