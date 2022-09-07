桃園市觀音區新富路一處農地堆滿廢棄汽機車、零組件與輪胎等，地面還有廢油外漏，附近居民擔心重演6月中壢泰豐輪胎大火，全都憂心忡忡。（吳宗憲提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區新富路一處農地，堆滿廢棄汽機車、零組件與輪胎，廢油外漏地面，對面正是密集住宅區，居民擔心中壢泰豐輪胎大火事件重演，全都憂心忡忡。桃市府地政局會勘確認違反《區域計畫法》將依法裁罰，並限期回復合法使用；環保局則說，現場為某貿易公司存放報廢車輛場地，明將確認購買證明是否屬實。

中壢泰豐輪胎廠戶外堆放輪胎區6月中才發生大火，觀音近日有民眾舉報，緊鄰住宅區的空地竟堆滿廢棄汽機車、輪胎與大量零組件。市議員吳宗憲6日邀集相關單位會勘，發現不僅有大量廢棄物，地面上更有廢油外洩，且另一處空地還堆有土沙，露天環境下，經風吹雨淋恐形成二次汙染。

堆放廢棄汽機車空地的正對面，正是密集住宅區，當地民眾反映，總飄出濃濃異味，且沙子被風吹得四處飄散，讓他們連窗戶都不敢打開，籲政府單位盡快介入處理，若不慎起火恐危害環境與民眾安全。

地政局指出，該地屬農牧用地，到場發現現場違規架設圍籬、鋪設碎石、停置廢棄車輛與輪胎等，違規面積達3400平方公尺，鍾姓土地承租人說明，此地為她與另名關係人在使用，地政局將另行通知關係人限期陳述意見，待進一步釐清違規行為人後，將依《區域計畫法》裁罰，並限期回復合法使用，初步計算違規面積，預計開罰8萬元左右。

環保局今日也派員到現場稽查，確認該處為某貿易公司存放貨物區，業者從事報廢車輛與零件進出口貿易，現場存放多台報廢車輛，現場未發現有進行車輛拆解行為，巡視周圍溝渠也沒有汙染環境情況。

環保局指出，負責人稱貨物購買證明與出口報單證明需時間整理，明上午將於現場提供資料，後續仍待稽查員確認資料是否屬實。