軒嵐諾颱風前兩日侵襲韓國，帶來狂風巨浪和豪雨，南部海港地區受到重創。韓國當局今天表示，颱風已造成10人死亡、2人失蹤。

法新社報導，軒嵐諾（Hinnamnor）威力之強大，近幾十年來少見，颱風前兩天橫掃韓國，為當地帶來豪雨，淹沒大街和建築。

韓國東南部海港浦項港（Pohang）是這次災情最為慘重的地區之一；韓國中央災難安全對策本部表示，救難人員從當地一處住宅區的地下停車場內，抬出7具屍體，同時救出2名倖存者。

當地媒體報導，暴雨侵襲時，這9人進入地下停車場移車，之後便受困。

搜救行動今天持續進行，韓國官方表示，有2人仍下落不明。當局也證實，浦項港有1人死亡，另外，慶州市（Gyeongju）有1名民眾的住家慘遭土石流淹沒，不幸遇難。

稍早在6日，浦項港也傳出有1名70多歲的婦人，被洪水沖走喪命。今天死亡人數累計已達10人。

軒嵐諾颱風侵襲韓國，也造成4700人逃離住家避難，強颱也毀損了約1萬2000棟房舍和建築。

根據韓國當局的統計，颱風來襲時，全國有將近9萬戶停電，不過截至今天上午，大部分家庭已經恢復供電。

軒嵐諾颱風登陸之前，韓國政府關閉全國600多所學校防範災情，航空公司也取消了250架次國內航班。