臺灣產物7日公布依保險業財務報告編製準則自行結算8月單月營收淨額為新台幣5.22億元，8月單月稅前盈餘為1.02億元；前八月累積營收淨額為41.04億元，1～8月稅前盈餘為7.39億元，自結稅前每股盈餘為2.04元。

《電腦設備》新盛力前7月每股賺1.22元
東陽淡季更旺 7月獲利噴出
年成長17.49％ 遠銀前七月獲利23.51億
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