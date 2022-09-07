臺灣產物前八月獲利7.39億 每股賺2.04元 19:032022/09/07 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物7日公布依保險業財務報告編製準則自行結算8月單月營收淨額為新台幣5.22億元，8月單月稅前盈餘為1.02億元；前八月累積營收淨額為41.04億元，1～8月稅前盈餘為7.39億元，自結稅前每股盈餘為2.04元。 《電腦設備》新盛力前7月每股賺1.22元 東陽淡季更旺 7月獲利噴出 年成長17.49％ 遠銀前七月獲利23.51億 #臺灣產物 #額為 #稅前盈餘 #八月獲利 #每股賺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指午後震盪反彈 終場收漲0.4％ 16:422022/09/05 財經 慧洋自結前八月每股稅前盈餘11.75元 寫新高 16:332022/09/05 財經 滬指半日漲7點 深成指漲20點 13:382022/09/01 財經 產業庫存調整 長興自結前7月每股稅前盈餘2.07元 19:132022/08/23 財經 A股指數午後走勢分歧 創指收漲逾1％ 17:362022/08/15 財經 《化工股》長興7月獲利衰退 Q3保守以待 17:132022/08/23 財經 上證指數收漲14點 連兩漲 16:432022/08/17 財經 日盛金H1稅後純益15.96億 每股賺0.42元 17:532022/08/16 財經 庫存調整時間拉長，Q3保守看待 長興前七月每股賺2.07元 04:102022/08/24 證券．權證 滬指半日漲5點 深成指跌31點 12:522022/08/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。