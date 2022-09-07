交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天下午在高雄萬豪酒店舉行「高雄觀光圈成立大會」，交通部長王國材、觀光局長張錫聰、茂管處長柯建興等人與高雄觀光圈聯盟盟主劉坤福和在地食、宿、遊、購、行等各產業業者、協會代表齊聚一堂，共同見證並宣告高雄觀光圈正式啟動。

交通部長王國材表示，高雄觀光圈整合在地資源，串聯食宿遊購行並開拓區域旅遊特色，透過整合行銷與宣傳就可以把市場做大，他對於觀光圈未來發展充滿期待，尤其是世界各國都在關注疫後觀光復甦，更以綠色、環保及永續觀光新思維來打造優質旅遊目的地，這就是觀光圈未來發展的方向。

王國材說，隨著觀光數位轉型，台灣和其他國家一樣，都要結合大數據、AI、AR／VR及Metaverse達到有效、精準行銷，交通部會與觀光圈所有業者一同合作，建立專網、觀光地圖，推展優質旅遊與打造國際品牌，期待國境開放後，高雄觀光圈喜迎國際觀光客。

高雄觀光圈聯盟盟主劉坤福表示，交通部觀光局於國內籌組17個觀光圈，讓在地業者與交通部觀光局、高雄市政府觀光局有更多的合作行銷機會，期望未來有更多後疫情合作方案，推廣高雄觀光，祝福各業者在疫後推動觀光能夠順利。

成立大會現場展出高雄在地經典伴手禮與特色旅宿、文創品等商品，展現高雄觀光圈由山、海、城、港交織而成的獨特DNA；交通部觀光局長張錫聰表示，高雄觀光圈是交通部推動全台觀光圈計畫中，唯一同時囊括城、鄉地區的觀光圈，凸顯觀光圈在區域觀光中扮演「整合行銷」的關鍵角色，也期望透過「品牌形塑」與「數位加值」，持續加深高雄精緻旅遊的發展，將迷人的在地元素分享給國內外更多遊客。

茂管處表示，自今年6月起陸續召開3場共識會議，邀集在地公協會與業者參與，蒐集各方意見，凝聚共識，並透過示範品牌、創新遊程潛力點等徵件計畫，協助輔導開發11處創新潛力點、4處觀光旗艦點、20件示範品牌培力案，今年更將媒合觀光圈盟友推出12條區域旅遊經典遊程與30條創新遊程，加之數位轉型、外語友善服務等輔導資源挹注，大力提升高雄觀光服務的質與量，期待更多人來訪高雄，感受徜徉在山海流動之間的無限樂活。