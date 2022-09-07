大陸中秋小長假（9月10至12日）即將來臨，但面對多地疫情散發，讓中秋節的周邊、本地遊成為今年趨勢。飛豬平台6日發佈中秋旅遊消費觀察，「2小時度假圈」成為主流，當地景區門票等預訂量大增2.3倍；攜程報告也顯示，今年中秋周邊遊熱門目的地集中在長三角、珠三角，尤其長三角訂單出現單周暴增352％。

據澎湃新聞引述攜程中秋預測報告顯示，近一周內中秋周邊遊訂單較上周增長267％，中秋酒店預訂量增長69％，其中本地、周邊酒店占比達51％。

根據途牛旅遊網預訂資料顯示，中秋小長假期間，以南京、上海、北京、杭州、福州等地用戶的出遊意願最為強烈；從出遊天數來看，受3天假期限制，更多用戶選擇了1到3天行程、占比65％，其中又以1天遊用戶最多，占比24％。

在出遊類型方面，受假期時長及疫情影響，更多用戶選擇短距離的本地游或周邊遊，占比約為68％，並以華東的江浙滬與雲南是最熱門的目的地。相比之下，長線遊在經歷暑期回暖後逐漸降溫，此次占比為32％。