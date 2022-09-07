9月9日起將是一連3天的中秋節假期，除交通運輸業、外送作業等行業較平時忙碌外，仍有工廠、餐廳、工地等需持續運作及施工，勞動部職安署特別提醒雇主除採取預防過勞相關措施外，更要加強機械設備、器具與營造工地之作業檢點及現場巡視，並落實工作場所之安全管理及緊急應變措施。

職安署表示，因應中秋節民生需求，部分業者會有趕工或加班現象，也容易疏於防災措施而致發生職業災害，昨（6）日於台南七股區不幸發生3名勞工從事文蛤採收機械吊掛作業，因貨車吊臂誤觸高壓電線引發火燒車致死災害，提醒雇主應透過事前風險評估強化相關安全衛生措施，以預防災害發生。另外，涉及公眾安全或業務異常忙碌的交通運輸業，如有延長工時、例假彈性調整措施等，應遵守勞動基準法相關規定，同時，對於外送作業，外送平台業者應合理派單，避免外送員因超速搶快，而影響用路人及自身安全。

此外，在中秋節連假期間，各工廠多由少數人員輪班作業，且大部分營造工地仍持續施工，一旦發生職業災害，易因應變不及而演變成大規模的公共安全事故，雇主應落實自動檢查，確認機械、設備及器具安全設施是否正常，並加強安全巡視，掌握廠區及工地安全，同時建立緊急應變、通報系統及強化留守人員之防災認知，以確保事故即時通報及應變處理。

職安署提醒，雇主應確實依職業安全衛生法相關規定，對於連假期間易發生職災作業加強各項安全應變措施，避免因疏忽工作上應注意事項而釀災。