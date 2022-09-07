蘋果將在美國時間9月7日（台灣時間8日凌晨）舉行新品發表會，預期推出iPhone14系列手機，且處理器晶片多是向台積電下單，但同時傳出極紫外光（EUV）設備將關機升級、部分製程產能利用率未滿載、今年營收成長幅度不若以往等雜音。台積電強調：今年產能緊繃。

去年蘋果貢獻貢獻台積電26％營收，今年美系外資預估貢獻23％。iPhone14Pro版手機是用A16處理器、採台積電4奈米製程製造，其餘是用A15、台積電5奈米製程製造。美系外對台積電平等「優於大盤」（Overweight），目標價780元。但受總經震盪影響，外資連賣台積電5個交易日，今日股價重挫3.37％，幅度為2個月來最大。

台積電不回應傳言，重申今年第二季法說會中說明：預期2022年全年將維持產能緊繃現象。儘管總體經濟的逆風帶來的短期不確定性可能持續存在，我們認為對於半導體長期需求結構性提升的現象仍然穩固。

台積電預估，以未來幾年美元計營收的年複合成長率（CAGR）預計將落在15％至20％之間。展望2022年，台積公司年成長率將落在mid-thirties百分比區間。

台積電對公司整體營收與獲利成長的預期維持不變。2023年仍將會是維持成長的一年。

市場傳出先進製程的關鍵極紫外光（EUV）設備將關機升級，調整後7奈米以下產能增加18％。台積電指出，針對機台設備皆有年度規劃，並依循計畫在不影響正常營運的前提下，進行例行維護與升級。