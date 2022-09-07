全台規模最大、唯一以動畫為主題的城市影展「臺中國際動畫影展」(TIAF)將於9月23日至28日正式登場，影展網羅多部曾於世界各大影展獲獎肯定的動畫電影，並有6部初登亞洲或台灣首映的國際動畫大作，為持續支持影像藝術發展，台中悅樂旅店獨家邀請30位入住旅客與社群粉絲免費入場，一起支持本屆入選的國際動畫影片，感受由動畫影像工作者所帶來的創作熱情與感動。

即日起於台中悅樂旅店官網預訂任一專案，備註欄輸入「2022 TIAF」，於9月15日至9月28日期間入住台中悅樂的前10組旅客，即可免費獲得臺中國際動畫影展電影兌換券1張，可於影展期間選擇新光影城任一影展場次兌換入場，欣賞來自葡萄牙、丹麥、巴西、羅馬尼亞、法國、日本等多國的傑出動畫作品外，也能選擇兌換兒童友善專場，親子一同參加由老師帶領的導讀與座談分享，讓大小影迷一起沉浸在舒適的觀影體驗與樂趣。

悅樂旅店更特別爭取到9月18日影展開幕前，偵探解謎電影《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》特映活動的20個專屬席次，並配合推理劇情於粉絲專頁推出線上解謎活動，粉絲若在留言處解答關鍵密碼與指定截圖，粉專將抽出10組粉絲、每組可獲2張特映會電影票，搶先一睹此次受邀的國際動畫作品。