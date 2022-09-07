金門塔山發電廠關懷獨居老人，中秋節前夕登門送上營養保健品，讓這項已進入第7年，涵蓋電廠周遭6個社區的關懷活動，在一聲聲的問候中，傳達滿滿的溫馨祝福。（台電提供）

金門塔山發電廠關懷獨居老人，中秋節前夕登門送上營養保健品，讓這項已進入第7年，涵蓋電廠周遭6個社區的關懷活動，在一聲聲的問候中，傳達滿滿的溫馨祝福。

塔山電廠表示，金門年輕人離鄉背井赴台打拚，有些長輩獨自生活，常有電器使用的安全、修繕問題，該廠特別規畫「銀髮關懷活動」專案，關懷對象約有70位，遍及電廠附近的金水里、古城里、賢庵里、夏興、后園及東林社區。

塔山電廠新任廠長楊清煌9／1到任後，對這項走入社區的專案活動十分關心，期勉在全體同仁的用心、努力下，發揚台電公司「積極關懷」的企業精神。