《天使情緣》集結小田切讓（左二）、池松壯亮（左三）以及韓國影后崔嬉序（右二）。（高雄電影節提供）

珉雅（左）憑藉《飄零人生》入圍釜日電影獎最佳新人女演員。（高雄電影節提供）

2022高雄電影節昨（6日）公布「國際視窗」片單，網羅各國影展大作、星光熠熠。影后茱麗葉畢諾許與「當代最酷女導演」克萊兒德尼的柏林得獎新作《愛我還是愛他》；諾耶米梅蘭特與比斯卡亞演出情侶、顫驚人心的《這一年，那一夜》；池松壯亮與小田切讓跨國演出兄弟檔的《天使情緣》；松坂桃李和廣瀨鈴命中注定奇情畸戀的《流浪之月》；充滿正能量改編日本名人「魚君」，由Non、柳樂優彌、夏帆主演的《魚之子》等片。

法國名導克萊兒德尼（Claire DENIS）執導情色驚悚片《愛我還是愛他》，是她二度與法國作家克莉絲汀安戈合作，改編小說《生命轉捩點》，以一女二男的三角關係剖析男女情慾，她並憑本片獲得柏林影展最佳導演獎。世界級影后茱麗葉畢諾許繼《烈火情人》，首度與影帝文森林頓合作飆戲，再次身陷驚悚三角情慾關係，大膽挑戰激情床戲，讓愛情充滿詭譎懸疑的氛圍。

金獎導演石井裕也新片《天使情緣》，再度聯手影帝池松壯亮，並找來性格男星小田切讓、韓國大鐘獎影后崔嬉序領銜共演。石井裕也作品向來擅長勾勒家庭成員間「相愛相殺」的微妙關係，池松壯亮和小田切讓演出兄弟檔，也是池松壯亮出道20周年的代表作。兩人因戲結交好友，小田切讓首度編導的日劇《奧莉佛是狗，（天哪！！）這傢伙》，邀來池松壯亮演出警官主角、小田切讓還穿上布偶裝，變裝成他的警犬，2人演技默契更是加溫。

《流浪之月》由人氣女星廣瀨鈴聯手日本影帝松坂桃李演出，是電影《惡人》、《怒》導演李相日的最新作品。因收留10歲女孩，被冠上誘拐、戀童癖罪名入獄的男人，兩人再次相見已事隔15年，幽微的情感突然隨風雨逐漸強烈。改編自凪良汐暢銷代表同名小說，由《寄生上流》、《燃燒烈愛》攝影師洪慶彪掌鏡，冷靜沉穩的影像帶有淒美的氣息。廣瀨鈴與松坂桃李打造出耽美沉靜、難被定義卻絕對深刻的情感。

《南極料理人》、《橫道世之介》導演沖田修一的新片《魚之子》，改編自日本名人「魚君」宮澤正之的真實人生，由Non演出愛魚成痴到榮獲國家級獎狀認證，還上電視開節目，這場五星快樂奇幻旅程還有柳樂優彌、夏帆等超強卡司同行助陣。

入選2021釜山國際影展的《推土機女孩》，是導演朴伊雄的首部長片。邀來以《天空之城》聲名大噪的演員金惠奫（金惠允），演出出口成髒、霸氣十足的花臂女孩，為了守護自己的家，飆起推土機剷開人生一切困難。「Super Junior」成員藝聲暌違5年再登大銀幕之作。《飄零人生》為導演李雨靜「十年磨一劍」的首部長片，出手即入圍2022釜日電影獎最佳新導演，「Girl's Day」成員珉雅也入圍最佳新人女演員。結伴離家，試圖逃離人生的3位女孩，卻被世界反覆踐踏，女孩們自衛的傷痕，映射出觀眾心有同感卻難言的成長磨難。

榮獲柏林影展基督教評審團獎的《這一年，那一夜》，以2015年11月13日當晚，慘烈的巴黎攻擊事件為背景，倖存的情侶倆人儘管劫後餘生，人生卻好像永遠困在那一夜。該片邀來《燃燒女子的畫像》演員諾耶米梅蘭特（Noémie MERLANT ），與《BPM》、《天上再見》男星比斯卡亞（Nahuel Pérez BISCAYART）飾演片中情侶，面對創傷，倆人該如何互相扶持走下去。

威尼斯影展「威尼斯日」單元開幕片的《甜祕蜜滋味》，發想自導演卡蜜兒阿努茲（Kamir AÏNOUZ）生命經驗、阿爾及利亞內戰為背景，劇中新生代女神柔伊艾珍妮（Zoé ADJANI）春心萌動、初探慾望，卻引發女性面對性覺醒與身體自主權的困境。柏林影展「邂逅」單元最佳導演、國際影評人協會獎的瑞士電影《女孩與蜘蛛》，由鬼才導演楚舍兄弟檔（Ramon and Silvan ZÜRCHER）聯手執導，準備搬出同居公寓的女孩，卻不曉得自己的離開即將引發一連串事件，生活轉眼分崩離析。人們是否有可能像蜘蛛一樣，一次次重建自己的家？

珊娜蓮肯（Sanna LENKEN）執導的瑞典電影《我不哭，我搞笑》，榮獲柏林影展水晶熊獎最佳影片，劇中13歲女孩克服自己喪母之痛的悲憤，協助爸爸走出悲傷，編寫了一份生存清單，第一要務就是剃光頭，開始自己的單口喜劇挑戰之路。西南偏南影展觀眾票選獎的《聊療西語課》，由娜塔莉莫拉蕾茲（Natalie MORALES）自導自演，劇本發想自唯二演員之一，馬克杜普拉斯（Mark Duplass）的生活經驗。透過ZOOM的科技虛擬交流，網路有機會讓陌生的彼此成為知己嗎？導演以極簡配置完成這部出色電影，受訪時笑稱，這部電影的一切，都建立在一張放滿收音設備、網路攝影機的宜家砧板上。

愛爾蘭電影《媽寶站起來》，改編自「愛爾蘭新浪潮小說之王」多納萊恩（Donal RYAN）的作品，描述毫無生存之道又遭逢父母驟逝的28歲魯蛇男，受人排擠遭人痛毆，想方設法逃避過日子，卻因為一段萌芽愛情，開始學著品嘗生活苦樂，但事情總是好的不靈，壞的靈？

2022高雄電影節於10月14日至30日，在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、喜樂時代影城、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院登場。影展早鳥優惠票於9月25日(日)全面販售，購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」。影展片單、售票資訊及選片指南等相關活動，敬請鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。