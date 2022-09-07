桃捷公司今下午在第5屆第1次常務董事會，從5位常務董事桃園副巿長李憲明、桃巿府捷工局長陳文德、桃巿府民政局長陳靜航、新北巿府捷工局副局長鄭智銘、北捷公司副總經理楊秦恒中，互推選1人為董事長，最終由李憲明擔任，任期自9月13日至2025年9月12日共計3年。

桃捷公司今在111年度第1次股東臨時會，選出第5屆董事及監察人，隨即開第5屆第1次董事會，推選出5位常務董事，接續由5人互選1人為董事長，會中一致通過由李憲明當選桃捷公司第5屆董事長。

桃捷公司第4屆董事會任期至9月12日止，該屆董事長劉坤億也因借調期滿，將自9月13日起歸建國立台北大學教職。9月2日當天為桃捷公司列席議會工作報告，雖隔天劉將請假到12日，仍堅守崗位，列席接受議員提問。結束工作報告後，當天下午由總經理鄭德發帶領辦理溫馨歡送會，為劉在桃捷公司服務6年畫下完美句點。