草爺首度跨界挑戰戲劇演出，就入圍具潛力新人獎。（愛奇藝國際站提供）

周渝民在《逆局》表現精彩，可惜成為遺珠。（愛奇藝國際站提供）

李銘順入圍戲劇類最佳男配角獎。（愛奇藝國際站提供）

華劇《逆局》入圍第57屆金鐘獎8項大獎，包括戲劇節目獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目編劇獎、朱軒洋入圍戲劇節目男主角獎、李銘順入圍戲劇節目男配角獎、草爺（江治緯）入圍戲劇節目最具潛力新人獎、戲劇類節目剪輯獎、戲劇類節目美術設計獎。

李銘順曾獲得第49屆金鐘獎戲劇男主角獎及第56屆迷你劇集電視電影男主角獎，此次入圍戲劇最佳男配角獎已是他第五度入圍視帝獎項，並且第三度挑戰敲響金鐘，人在印尼工作的他跨海表示：「每次大小獎項公佈我都在高爾夫球場，真的不知道今天公布金鐘入圍名單，接到經紀人電話通知時，我正在打高爾夫球，真的是太開心了。」他直喊：「今年的影視作品都很強，當然各作品的演員們也都演技超棒，本次有機會入圍已經超級開心，另外聽到同劇演員朱軒洋以《逆局》入圍男主角，太替他高興了。」

劇中飾演警隊隊員「石頭」的草爺原為知名YouTuber，首度跨界挑戰戲劇演出就先聲奪人，以《逆局》入圍金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，他透露接獲提名當下腦筋一片空白，直呼：「很爽，很開心被肯定，希望未來能為戲劇圈貢獻更多心力，歡迎找我演戲，什麼角色我都願意。」

導演莊絢維、陳冠仲以《逆局》入圍本屆金鐘獎戲劇節目導演獎，人在海外的莊絢維忍不住透露想拍攝第二季的野心：「謝謝評審們的肯定，非常開心，聽到消息時一下子又想起拍攝的現場和大家，我要趁這個特別的時機再問問監製什麼時候拍下一季。」

導演陳冠仲則表示恰好前幾天看到電視在重播該劇，「覺得已經是好久以前的事，各種回憶也都恍如隔世。」今天得知好消息：「回憶又再湧現，記憶變得好清晰，大家的笑聲好像在我耳邊一樣，因為得知入圍了，回想起來一切都變得美好，我們沒有辜負大家。謝謝金鐘的肯定，謝謝辛苦的評審。」

《逆局》同時入圍戲劇節目最佳編劇獎，該劇編劇統籌于尚民表示：「謝謝評審的肯定！這是一個從黑暗走向光明故事，在因疫情與戰爭打亂步調之際，衷心希望讓我們前進的不是恐懼，而是希望」編劇蔡顗禾則說：「謝謝《逆局》給了編劇難能可貴的空間，謝謝團隊每個夥伴成就了我們的任性！」