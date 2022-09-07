政府自9月12日起針對美加紐澳、歐洲與邦交國提供免簽證待遇，對此晶華酒店董事長潘思亮7日表示，這是「台灣經濟即時雨」，台灣經濟要好就必須讓來台做生意的國際商旅入境更方便。潘思亮說，目前外人入境仍要「3+4」，且7、8天都要住在防疫旅館，「這將讓有些人卻步」，潘思亮呼籲簽證與防疫政府要同步並有配套，才能振興經濟。

潘思亮表示，每年第四季是國際買家來台看貨、採購、洽商、簽約與投資的旺季，更是台灣「搶單的季節」。由於2023年全球經濟往下趨勢明顯，所以今年第四季更重要，「企業拿得到單，明年才會好過」。潘思亮表示，「要搶得到單，就要放人進來」。所以開放歐美與邦交國入境免簽，事關緊要。

潘思亮表示，第四季會來台灣的國際商旅，都是對台灣經濟有貢獻的人。所以免簽不啻是為2023年景氣下滑的「超前部署」。

「但配套要做好」，潘思亮表示，免簽入境仍要「3+4」，若是在其它國家，則前3天住防疫旅館，第4天就能搬出住外面了。但外國商務人士入境台灣「3+4」，若在台灣沒有居所，則前3天與後4天都得住在防疫旅館，此不僅考驗防疫旅館的量能，且「前3天明明沒事了，卻還得住在防疫旅館」，恐怕讓原本計劃來台的國際商旅打消念頭，而且對沒有轉作防疫旅館的旅館飯店沒有幫助。

潘思亮今年6月15日即曾在主持晶華股東會時指出，台灣怕的是「疫情」而非「外人來台旅行」，市場完全復甦靠的是「完全免隔離」與「完全免簽」，如果外人來台旅行有雙重關卡，則出國1,000人、來台只有100人，就是「觀光逆差」，市場無法恢復榮景。如今政府針對美加紐澳、歐洲與邦交國提供免簽證待遇，潘思亮呼籲政府防疫隔離與免簽要有配套，才能對產業與經濟產生實質助益。