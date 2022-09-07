新光三越ALAIA雕刻皮革涼鞋，推薦價2萬4980元。（新光三越提供）

忠孝SOGO特賣ORiental TRaffic 純色V口滾邊燙金線低跟鞋，原價3980元、特價990元，限量20雙。（SOGO提供）

天母SOGO POLO卡其連身裙，推薦價1萬5480元。（SOGO提供）

微風精品線上alexanderwang attica迷你水鑽腰包，2萬280元，輸碼「BO99」再享85折，1萬7238元。（微風提供）

微風精品線上LOEWE Puzzle 緞面小牛皮迷你肩背提包橘，6萬7150元。（微風提供）

秋上市之際，各大百貨推出主題穿搭，讓OL族迎擊辦公室與派對場合的風格變化，業者觀察今年秋冬流行亮色單品，包括荳蔻綠、紫羅蘭、地衣藍等都是本季流行色系；而搭配電商購物節，百貨線上精品也限時85折優惠，入手國際超模款腰包正是時候。

新光三越本季主打經典懷舊融合現代摩登、新復古穿搭風格，規劃「90s辦公室辣女孩風」，推薦上班時穿著Oversize西裝外套，加件高領針織衫搭配迷你裙、腳踩皮革涼鞋，及亮色的皮革包等單品更顯時尚，如Maticevski TERRITORIES BLAZER、SANDRO粗花呢百褶裙、ALAIA雕刻皮革涼鞋、VALEXTRA Iside micro手提包等，讓整體穿搭性感又不失專業；社交場則主打「90s性感派對女孩風」，裸露微性感的設計，推薦如ALLSAINTS TYSON騎士皮衣、ASPORT RtA logo黑色連身背心緊身褲、KlassiC. HANDMADE系列墨鏡、KANGOL FAUX LEATHER漁夫帽等，都是氣場十足的單品。

SOGO忠孝館即起至9月13日舉辦「進口女裝特賣3折起」，集結24家品牌，包括自由區、JILL STUART、NARA CAMICIE、組曲、YECCA VECCA、22OCTOBRE、0918等。天母SOGO則展開「2022 A/W Fashion秋色時裳」，以2022秋冬四大流行色系：荳蔻綠、紫羅蘭、咖啡棕、地衣藍為主題單品，而機能服飾新櫃MAJOR MADE已於5樓登場，10月也有輕奢珠寶MiniGold入駐，提供更多新選擇。

秋裝搭配的秋季精品包新款，BREEZEONLINE微風精品線上，即起至9月12日推出「狂歡久久 99購物盛典」，主打限時不限量全館免運，國際精品LOEWE、LANVIN,、TOD’S、alexanderwang等品牌，結帳輸入折扣碼「BO99」享獨家85折。推薦亮橘色的LOEWE Puzzle拼圖包，及名模Bella Hadid、維密天使Lameka Fox都愛背的alexanderwang經典款attica系列腰包，搭配滿滿的施華洛世奇水晶。