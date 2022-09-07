中國大陸生育率持續走低，加快邁向老齡化社會，大陸國家衛生健康委員會人口監測與家庭發展司負責人杜希學表示，將加快構建生育支持政策體系以促進生育。

中共中央宣傳部今天（9月7日）舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，邀請大陸國家衛生健康委員會副主任李斌、大陸國家中醫藥管理局副局長秦懷金、大陸國家疾病預防控制局副局長常繼樂，介紹黨的十八大以來衛生健康事業發展成就有關情況，並答記者問。

杜希學表示，根據中國人口發展變化形勢，政府逐步調整生育政策、促進人口長期均衡發展等重大決策，先後實施單獨兩孩政策、全面兩孩政策、三孩生育政策及配套支持措施，各項工作不斷取得新成效。

杜希學表示，大陸的出生人口中，二孩及以上占比由政策調整前的35％左右提高到近年來的55％以上。出生人口性別比逐步趨於正常水平。優生優育水平不斷提升，母嬰安全得到有力保障。普惠托育服務開局良好，政策法規、標準規範及服務供給體系基本形成。配套支持措施不斷完善，切實減輕家庭生育養育負擔。

杜希學表示，新時代中國人口發展面臨一些深刻變化：總人口增速明顯放緩，生育水平持續走低，老齡化程度不斷加深。政府將順應人民群眾期盼，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加快構建生育支持政策體系，大力發展普惠托育服務，切實解決群眾後顧之憂，釋放生育潛能，保障人口發展戰略目標順利實現。