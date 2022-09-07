統一獅贈送富邦悍將洋投羅力禮物。（統一獅提供）

統一7-ELEVEn獅今天（7日）於台南棒球場與富邦悍將對壘，是悍將洋將羅力引退離台前最後一次來到台南棒球場，統一獅球團感謝羅力各項優異成績成為中華職棒洋將典範，贈送過去交手令獅隊頭痛的羅力除濕機（取諧音「除『獅』機」），以及台南棒球場紅土瓶，希望羅力能將台灣美好的回憶一起收藏。

以下為統一獅球團贈送羅力退休禮新聞稿全文：

今日統一獅台南棒球場進行富邦悍將賽事，也是羅力引退離台前最後一次來到台南棒球場，統一獅球團感謝羅力各項優異成績成為中華職棒洋將典範，對於職棒生涯引退留在台灣感到十分榮耀。

本場比賽賽前統一獅總經理蘇泰安也代表公司特別致贈「除濕機」，羅力對戰獅隊生涯成績獅隊出賽80場，拿下43勝，可以說是讓獅隊最頭痛的外籍洋投，對於其優秀成績與實力獅隊給予正面肯定，可以說是獅隊認證專屬球迷口專屬的「除獅機」，今日致贈活動球團也取其諧音贈送羅力「除濕機」一台，上面還特別印製獅隊專屬LOGO成為名副其實的「除獅機」。

另外，本次賽前活動球團也特別安排中職勝投王潘威倫代表致贈另外一份禮物，兩位百勝級投手再次相見會，代表至高無上的尊重，而另外一份驚喜禮物，球團特別準備「台南棒球場紅土瓶」，盒子還特別印製羅力在台南棒球場生涯出賽成績，希望羅力把台灣美好的回憶一起收藏。