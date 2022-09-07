張震在《毒梟聖徒》飾演唐人街黑幫老大，感謝導演尹鍾彬親自飛來台北邀約。（Netflix提供）

Netflix韓國影集《毒梟聖徒》集結河正宇、黃晸珉、朴海秀、柳演錫及趙祐鎮5位實力派演員，再加上去年獲金馬影帝的張震特別演出的，劇組於今（7日）在首爾舉行記者會，河正宇感嘆苦等17年終於能圓夢與黃晸珉一起飆戲，其他演員群也頻頻表現對黃晸珉的崇拜，沒想到卻被嫌棄「好冷，好丟臉」，導演尹鍾彬親飛台北邀張震演出，記者會現場害羞手比愛心對張震隔空示愛，河正宇相隔15年再度與張震合作最驚訝對方一點都沒變，黃晸珉更直說「我是看他電影長大的」。

《毒梟聖徒》靈感來自韓國毒梟趙奉行的犯罪事蹟，劇情描述商人「姜仁久」（河正宇飾）為人生豪賭一把遠赴蘇里南賺錢，但因在當地結識了表面是仁慈牧師其實是充滿貪欲的毒梟教父「全耀煥」（黃晸珉飾）進而背負販毒罪名冤枉入獄。全耀煥為了不讓自己在蘇里南打造的王國被唐人街黑幫老大「陳震」（張震飾）以其他人毀掉，因此對他人充滿懷疑與算計。國情局特務「崔昌浩」（朴海秀飾）為取得毒品教父之信任，假扮成嗜血貿易商，安排姜仁久當間諜企圖追捕全耀煥到案，但全身邊還有得力左右手「卞基泰」（趙祐鎮飾）、法律顧問「朴大衛」（柳演錫 飾），讓這筆賭上性命的交易充滿了無法預料的變數。

河正宇談到首次與黃晸珉合作，忍不住感嘆表示自己在大學畢業後進入經紀公司時就見到了比自己年長8歲的黃晸珉，當時對方就特別照顧自己，尤其在2005年首度主演亦是第1次與導演尹鍾彬合作的電影《得不到原諒的人們》試映會時，黃晸珉不畏天冷特地到現場站台鼓勵，讓河正宇得到許多勇氣，也從那時開始一直希望能與黃晸珉合作，沒想到一等就是17年，這期間一直以感恩的心度過。黃晸珉聞言立刻笑著回說自己也非常想跟河正宇合作，感謝導演的牽線。

身為老大哥的黃晸珉還不忘提攜朴海秀、柳演錫、趙祐鎮等人，表示雖然是首次配合但他們表現精湛，自己能夠跟這群優秀演員合作感到相當幸福。此話一出，身為後輩的柳演錫立即嘴甜表示自己當兵時看著黃晸珉的作品就夢想一定要合作，外表冷酷但一開口就展現憨厚個性的趙祐鎮則說到現在都還覺得能和影帝共演就像是作夢一樣，朴海秀為了不落人後硬說自己在1900年就想和黃晸珉合作，立刻被黃吐槽：「是朝鮮時代嗎？」看到後輩如此積極「示愛」，讓黃晸珉忍不住直呼「好冷」、「太丟臉了」，讓記者會現場爆笑聲不斷。

目前人在台灣的張震也特別錄製問候影片，以中、英、韓文向全球粉絲問候，除了用韓文打招呼之外，還特別感謝導演飛到台北邀請自己參與該劇，並感謝所有演員及工作人員的照顧，在韓國拍攝期間如同踏上美妙的旅程因此留下難得的體驗。導演尹鍾彬透露自己從以前就是張震的粉絲，是自己最喜歡的華語圈演員之一，所以當看到「陳震」這角色時最先想到的就是要找張震來演，但因為不知其電話號碼，心想與其透過他人聯絡不如自己親自去邀請，所以特別飛到台北與張震見面。在看到張震的問候影片後，導演被問到要如何回應張震，旋即害羞地對著鏡頭手比愛心，意外展現出擅長拍動作諜戰片的導演也有可愛的一面。

其實早在2007年河正宇就和張震一起演出已故導演金基德執導電影《呼吸》（又譯：窒息情慾），河正宇提到，儘管過了15年再次相見，但看到張震一點都沒老而嚇了一跳，對於2人再次合作，河正宇感性表示張震相當貼心，相處時讓人感到自在，儘管有點語言隔閡，但是從事前排練到一起演出時都給人相當自在的感覺，工作也相當順利。黃晸珉則表示「自己是看張震電影長大的」，所以對張震充滿了尊敬的心意，拍戲時也感受到張震對韓方的尊重與尊敬，非常感謝有這樣的機會能一起合作，而且可以一起吃飯喝杯燒酒覺得非常開心。

《毒梟聖徒》遠赴多明尼加共和國、韓國的濟州島、全州、茂朱、安城、首爾、盆唐各地取景拍攝，導演尹鍾彬提到這次的拍攝量平均2集的內容就等同拍1部電影，「宛如拍了3部電影」，一切的辛苦只為了帶給全球觀眾最極致的影音享受。《毒梟聖徒》共6集，本週五（9日）下午三點在Netflix全球190個國家與地區獨家上線。