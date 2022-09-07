雖然中秋節還沒到，不過許多人已經等不及開始揪團烤肉。一名網友6日分享，自己只是在家烤肉，沒想到烤到一半竟有一隻小羊跑進家門，讓他直呼「鬧事，真的，我沒有點羊肉啊，威～」許多網友看了也紛紛笑歪。

網友烤肉時被小羊闖進門，只好先拿牽繩控制住小羊。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，他和家人在家烤肉時，突然被一隻棕色小羊衝進家門，在場的所有人都驚訝不已，還有家人不禁直呼「你怎麼會過來？」由於大門口就是馬路，且車流量不小，為了避免意外發生，於是他馬上用家裡狗狗的牽繩牽起小羊，避免他再離開亂跑。

網友透露其他家人看到小羊後也紛紛出來圍觀。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

從原PO分享的影片可以看到，當時家人全都出來圍觀小羊，為了避免牠逃跑急著拉下外面的鐵門，四處探頭的小羊看到有人走進客廳後還試圖跟著闖進去，嚇得原PO家人直呼「我好害怕！怎麼辦？我好害怕」，最後小羊還因為沒辦法進入客廳而瘋狂的咩咩叫。

對此，許多網友紛紛笑說，「新鮮羊肉直送…給讚」、「是不是要煮羊肉爐了」、「自己送上門的羊排」、「加菜囉～」、「你好，你外送的羊肉已送達」、「夭壽啊，現在外送有溫體羊喔」。