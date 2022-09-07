心態比口袋更窮！有男子在士林某全聯店內，發現有顧客的籃子放著6個便當，等著店員貼上「折扣標籤」，但是，當該顧客被拒絕後，竟然大聲對著店員咆哮並罵「5字經」，最後店員報警，該顧客見警察要來，便溜走了；對此，律師陳尹章表示，「貨物在貨架上，標明價格後，就視為一個要約，若民眾拿取，該標明價格的貨物就視為承諾，在民法的規定上，此時契約就成立了」。

一名男子在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文，他表示全聯賣場各店長會因為調控賣場商品，便在「特定時間」將商品貼上8折或6折的標價，然而，就有些「無賴」客人會在「特定時間」的前15至20分鐘，先將商品放進購物籃內，在一旁等店員在「特定時間」來，再將籃子內的商品交給店員貼上折扣標籤後，再去結帳，然而，這樣的做法卻讓其他顧客，若剛好在那「特定時間內」想買時，卻無從購買。

他表示，士林某全聯的店長與店員們終於硬起來對抗「6折無賴」，他提到店員們向「6折顧客」們表示「如果先放進籃子的就只能原價付錢」，然而，有位中年男子拿了6個便當，欲給店員貼標籤時遭拒，竟大聲咆哮「你們不貼沒關係！我就賴到你們關門時間，也不付錢，我就時間多，看誰厲害！」。

他看著店員被罵得不知所措，好在一旁顧客好心提醒下報警，然而，該男子看到警察一來卻落跑了，他表示「在『天母』號稱天龍國的這個地方」，希望警察能幫你們(全聯店員)討回被無理顧客公眾咆哮的無奈。

有男子在賣場內看到1名顧客因為想貪小便宜，竟然先拿取商品，待時間一到，竟拿出商品要求店員貼上「折扣標籤」。（全聯消費經驗老實說）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「心態比口袋更窮」、「貪小便宜變成流氓了」、「很多這種客人，事績百百種，工作人員辛苦了」、「利用著美意，滿足私利」、「真的不要當這麼缺德的人」、「真是可憐，省那幾塊錢會更有錢嗎？」、「還有這種操作，完全沒有想過，太誇張了」、「驗證了貪小便宜的人通常只有小聰明而已」。

另外也有網友分享，每到下午4點前30分鐘，就會有顧客搜刮自己有興趣的商品，待下午4點一到，看見店員出現，便把商品交給店員貼折扣標籤，甚至，若店員沒貼，便會推到結帳台反應，「店員漏掉很多沒貼」，另外還有顧客前一天或是一大早將商品藏在其他冰箱的最上層或最下層，折扣時間一到，在將商品挖出來。

據《TVBS新聞網》報導，律師陳尹章表示，「貨物在貨架上，標明價格後，就視為一個要約，若民眾拿取，該標明價格的貨物就視為承諾，在民法的規定上，此時契約就成立了」，另外，關於店員被顧客飆罵「5字經」，就涉及刑事公然侮辱，雖然這類爭議屬民事糾紛，通常會大事化小，但，他呼籲消費者裡性購物，免得為了省幾10元吃上官司。