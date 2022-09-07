桃園機場空難災害防救演習模擬客機於南跑道起飛時，因天候與機件故障衝出跑道並起火燃燒，場面逼真震撼。（陳麒全攝）

桃園機場空難災害防救演習模擬客機於南跑道起飛時，因天候與機件故障衝出跑道並起火燃燒，場面逼真震撼。（陳麒全攝）

桃園機場空難災害防救演習模擬客機於南跑道起飛時，因天候與機件故障衝出跑道並起火燃燒，場面逼真震撼。（陳麒全攝）

桃園機場公司為強化機場空難防救災能力，7日下午在804、805外機坪舉辦「111 年度空難災害防救演習」實兵演練。消防人員將傷患搬運送至檢傷區。（陳麒全攝）

桃園機場公司為強化機場空難防救災能力，7日下午在804、805外機坪舉辦「111 年度空難災害防救演習」實兵演練。消防人員將傷患搬運送至檢傷區。（陳麒全攝）

桃園機場公司為強化機場空難防救災能力，7日下午在804、805外機坪舉辦「111 年度空難災害防救演習」實兵演練。消防人員將傷患搬運出。（陳麒全攝）

桃園機場公司為強化機場空難防救災能力，7日下午在804、805外機坪舉辦「111 年度空難災害防救演習」實兵演練，總計動員21個機關團體、200餘人及各式車輛80輛共同參與。機場公司表示，本次演習為疫情發生後首場大規模、跨單位的擬真演練，期望透過擴大演習的參與，加強各救災單位間的橫向聯繫，同時也希望從過程中發現並解決問題。

桃機公司依據我國災害防救法及國際民航組織相關規定，定期舉辦空難搶救演習，藉以檢視機場公司團隊與相關單位間通報、救援的能力。「安全」是機場公司最重要的核心價值，桃園機場雖擁有全台消防能量最大的機場消防大隊，消救能量可達國際民航組織（ICAO）規範最高等級第十級，但考量不可抗力之因素，仍有必要未雨綢繆，不斷透過演練檢視空難災害的應變機制。

本次演習包括無腳本兵棋推演與實兵演練，其中無腳本兵推已於8月1日進行。7日的實兵演練，模擬情境為客機於南跑道起飛時，突遭遇強勁側風且液壓系統故障，導致鼻輪無法轉向衝出跑道並起火燃燒，機場消防隊接獲塔台通報趕赴現場救援，機場公司隨即成立緊急應變小組，統籌指揮各項搶救事宜。

桃園市政府、航空警察局、陸軍機械化步兵109旅、開南大學、地勤公司、倉儲公司及機場周邊消防與醫療單位等21個單位均派員參與，進行機場消防緊急搶救、旅客緊急逃生引導及救助、先期救護、警戒交管、航空公司應變及旅客照料，以及各支援單位執行搶救、傷患救護後送、旅客財遺物處理與罹難者安置及現場善後等科目演練，過程逼真確實。

本次演習中也進行各式裝備的測試，桃機公司消防隊出動了機場專用化學消防車、配備360度環景攝影與緊急醫療救護資訊平台的救災指揮車，以及新添購之最大爬升高度30公尺的雲梯車等各式車輛參與演練。另外也特別邀請中華電信支援行動基地台車加入演習，以強化災害現場行動通訊順暢度。桃機公司也透過網路直播全程實況，讓其他單位及航空站人員皆能於線上參與觀摩。