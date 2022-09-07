據新華社報導，「東方—2022」演習9月7日在俄羅斯烏蘇里斯克市謝爾蓋耶夫斯基訓練場閉幕。當地時間10時許，閉幕式正式開始。演習總指揮、俄羅斯國防部副部長葉夫庫羅夫致辭時說，通過這次演習，參演各國加強了合作，增進了友誼，鞏固了團結。中方聯合戰役指揮部指揮員表示，連日來，中方與各方在檢驗協同作戰能力、積累實踐經驗的同時，更增進了戰鬥友誼、深化了互信合作。

分列式開始後，中國、俄羅斯、印度、阿爾及利亞、亞美尼亞、白俄羅斯、亞塞拜然、塔吉克、蒙古、吉爾吉斯等國參演官兵戰鬥著裝，接受檢閱。執行演習任務的多型戰機也通場接受檢閱。

作為俄軍4大戰略方向演習之一的「東方」系列演習，在俄軍演習體系中佔有重要地位。「東方－2022」演習於8月31日開始，參演兵力5萬多人，在俄東部軍區多個訓練場和日本海相關海域進行。

中方參演兵力由北部戰區抽組戰區軍種部隊組成，共2000餘人，還有各型車輛（裝備）300餘台、固定翼飛機和直升機21架、艦船3艘。