全球各貨櫃海運航線的現貨運價走疲等因素，中斷了長榮（2603）營收的創高之路。長榮7日傍晚公布8月合併營收達574.42億元，年增14.83％，月減8.53％，為史上第五高紀錄，歷史新高是今年7月合併營收達627.99億元；長榮累計今年前八月合併營收為4660.65億元，年增63.06％。

長榮8月合併營收除受國際即期運價的影響外，近期歐洲地區主要港口罷工行動持續，各地塞港問題嚴重影響船期與船隊調度，進而影響整體營收效益，以致八月份營收月減8.53％。