運價走疲！長榮營收創高之路中斷 8月寫史上第五高 19:342022/09/07 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （長榮8月合併營收達574.42億元，年增14.83％，月減8.53％，為史上第五高紀錄。圖／長榮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球各貨櫃海運航線的現貨運價走疲等因素，中斷了長榮（2603）營收的創高之路。長榮7日傍晚公布8月合併營收達574.42億元，年增14.83％，月減8.53％，為史上第五高紀錄，歷史新高是今年7月合併營收達627.99億元；長榮累計今年前八月合併營收為4660.65億元，年增63.06％。 長榮8月合併營收除受國際即期運價的影響外，近期歐洲地區主要港口罷工行動持續，各地塞港問題嚴重影響船期與船隊調度，進而影響整體營收效益，以致八月份營收月減8.53％。 美汽油價2字頭在望 長榮現金減資 19日再啟航 依視路陸遜梯卡推全新漸進鏡片 #全球 #長榮 #運價 #走疲 #中斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權王台積電拉回壓抑指數 台股早盤大跌逾210點 10:232022/09/07 財經 《航運股》長榮減資後19日再啟航 面對最大巨浪是它 11:402022/09/06 財經 台幣貶破30 吳東亮：台灣匯率相對穩定 15:252022/09/07 財經 拜登與新英相通話 持續在中國等全球挑戰上合作 09:522022/09/07 國際 不怕暈船 台驊加碼長榮海持股 04:102022/09/07 證券．權證 台積電驚爆4大客戶砍單？謝金河曝航運敗象 竟一句料中 16:162022/09/07 財經 央行貨幣政策妥適 楊金龍：達成四大法定目標 15:532022/09/07 財經 台驊再砸逾3億元 買進長榮2,500張 20:202022/09/06 財經 《航運股》陽明：12月亞洲近洋線或有旺季行情 長約且走且看 17:022022/09/07 財經 慧洋：運價年底前上行機會升高 09:322022/09/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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