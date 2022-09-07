楊宇騰將演出黃金檔日劇《祈願病歷表～研修醫的解謎診察紀錄～》。（泓康天下、AMUSE提供）

楊宇騰表示唱歌和演戲都十分喜歡，無法做取捨。（泓康天下、AMUSE提供）

楊宇騰YU因演出亞洲耽美劇《We Best Love》成為亞洲新男神，接連推出的音樂都有好的成績，日前的日文首創曲〈心鏡〉，也登上日本公信榜第17名，而首度在日本舉辦的個人粉絲見面會，也一口氣加開4場，而且每場都是秒殺爆滿，連周邊商品都被搶購一空，足見他的驚人魅力，現在他將趁勝追擊以台灣藝人之姿，將參與10月接檔的日本電視台NTV秋季黃金檔《祈願病歷表～研修醫的解謎診察紀錄～》。

《祈願病歷表～研修醫的解謎診察紀錄～》改編自內科醫生作家知念實希人的同名小說，楊宇騰將穿起白袍，飾演性格積極進取的菁英實習生「谷川聖人」，將和同學「Kis-My-Ft2」成員玉森裕太在醫術上一較高低，其他參與演出同期生的還有池田依來沙、矢本優馬、濱津隆之和堀未央奈，而2位資深演技派演員椎名哲平、松雪泰子，則詮釋他們的指導教授，該劇將從10月起，緊接在林遣都的《初戀的惡魔》後上檔。

楊宇騰坦承在日本演戲一直是他的目標之一，感到十分開心和興奮，而且這次講台詞用的是自己的母語日文，壓力沒有像WBL時那麼大，但是實習醫生是完全陌生的職業，所以他事前做了很多準備功課，這次演出的角色是一個受過高等教育、自恃甚高的人，給人不好接近的印象，但是卻偶而流露出人情味，這樣的反差，他想從不同的角度去詮釋，希望做出很多細節去豐富「谷川聖人」這個人，因為是初次在日本拍戲，難免有些許不安，但是還是企盼可以保持很好的狀態去拍攝。

經常被問到比較喜歡演戲還是音樂，楊宇騰表示2個都十分喜歡，無法做取捨，因此近期除了準備新戲之外，還是不斷在寫歌，包括中文和日文歌曲，為了紀念日本出道1周年，製作了第一首日本原創歌曲〈心鏡〉，期待已久的MV今天（7日）上架。 該曲由日文情歌由新銳攝影師、製作人增田彩來執導，女主角則是由女演員宮下加奈子擔任，此次是以劇情手法呈現MV的故事，描述相愛的2人卻無法說出自己內心想說的話，從「我想你」的這句話變成了「對不起」。

聊到這次的MV，楊宇騰表示這是他初次的演技表現，覺得男主角是一個話不多、做事重視細節的人，對於感情上無法隨心所欲的傳達自己的想法，和自己的個性蠻接近的，而導演拍出了情侶間互動的細微，希望大家可以用自己的方式，就算是和他不同的角度也可以，去好好感受這支MV。此外，楊宇騰又再度成為台灣保養品牌otimo 2022年度代言人，最近也推出了新的廣告，儘管他人在日本拍戲，之後在台灣還會陸續有許多作品會推出，請大家期待。