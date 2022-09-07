20多歲的裝潢工人阿強，無論晚上睡多久，白天在梯子上漆油漆依舊常常打瞌睡，好幾次幾乎摔落受傷，經就醫檢查發現，原來是睡眠呼吸中止症惹禍。醫師提醒，如果打呼到一半突然沒聲音、好像斷氣一樣，或是怎麼睡都睡不飽等症狀，就要高度警覺。

睡眠呼吸中止症有三種型態，其中9成患者屬於「阻塞型睡眠呼吸中止症」，睡覺時不斷「停止呼吸又恢復」，每晚重複數十次到上百次。林口長庚胸腔內科系呼吸道疾病科醫師陳濘宏表示，體重過重是主要成因；有研究證實，阻塞型睡眠呼吸中止症會提高心肌梗塞、心律不整、心衰竭、中風風險，增加猝死機率。

陳濘宏曾收治一名20多歲的裝潢工人阿強，工作時要站踏於梯上油漆，卻常常漆到睡著，不僅引起老闆關切，更差點摔落受傷，但無論晚上睡多久都難以改善，就醫檢查為重度睡眠呼吸中止症，睡覺時每小時呼吸暫停超過60次！

陳濘宏提醒，曾有調查發現，不少交通運輸司機也有類似狀況，呼籲大眾應高度重視自身睡眠健康，避免傷了自身健康又釀成公安意外。

據統計，全台約有近百萬人罹患阻塞型睡眠呼吸中止症，但診斷盛行率僅0.49％，除了病識感不足，現行檢查方式的可近性低也是一大原因。

哈佛健診富盈診所耳鼻喉科專科醫師黃昭勳指出，現行檢測方式主要有兩種，一為生理睡眠檢查PSG，患者要在醫院睡眠中心待上一晚、身上貼滿貼片，不僅容易干擾睡眠，檢查排程經常長達半年以上；另一種是在家使用居家睡眠檢測HST，雖然較方便，但檢測無法標準化，容易有人為誤差。

為提升檢測方便性，陳濘宏指出，目前市面上有睡眠呼吸中止症檢測系統，可透過智能超音波來分析、觀察上呼吸道變化，評估罹病風險和嚴重程度；嚴重程度較高者，再前往睡眠中心接受進一步檢查，如此有助於能提升民眾檢測意願，增加檢測可近性，以利提早診斷、提早治療，降低後續併發症的風險。

該項睡眠呼吸中止症檢測系統已獲美國FDA、我國TFDA核准上市。黃昭勳指出，非侵入性的自動化超音波是精準醫療時代下的結晶，透過深度學習，讓AI輔助判讀呼吸道的塌陷程度，再利用大數據分析，迅速評估受測者罹患中重度阻塞性睡眠呼吸中止症的風險，大約10分鐘即可完成評估。