影》新北14歲國中生「持假槍劫銀樓」 反遭跆拳高手壓制

新北市三芝昨(6)日晚間發生一起銀樓搶案，有名未成年少年疑似因網路貸款欠錢還不出來，竟持玩具槍鋌而走險下手搶銀樓，結果遇上銀樓老闆孫子是跆拳道黑帶高手，少年瞬間就遭制伏，三芝警方獲報後也立刻趕抵現場逮人，全程僅約3分鐘。

據了解，這名少年疑似透過網路貸款借錢，結果因為還不出來而心生歹念，5日與友人前往三芝白沙灣附近遊玩時，疑似就預謀犯下搶案，藉機勘查地形，最後選中這間當地的這間老字號銀樓，可能因為少年發現經營銀樓的是一對老夫妻，因此決定下手行搶。

隔天6日，這名少年在晚間8時35分許騎車前往三芝這間銀樓，進入店內佯裝消費，當時銀樓準備打烊，店內僅剩老闆娘及其20歲的孫子顧店，74歲的嚴姓老闆則在店鋪後方，少年趁孫子將販售的鐘錶、金飾往店鋪後收放之際，掏出BB彈玩具手槍恐嚇老闆娘交出現金及金飾，隨後闖入櫃台內意圖收刮錢財。

嚴姓老闆見狀，立刻從後門逃出，前往離店家不到100公尺的三芝分駐所報警，又湊巧這名孫子是跆拳道二段的黑帶高手，眼見年老的奶奶無力阻止少年行搶，他立刻上前緊緊抱住少年將其制伏，直到警方獲報趕抵現場後，才將少年壓制在地並帶回偵辦。

據了解，從報警到逮人全程僅花3分鐘，全案依《少年事件處理法》、《刑法》強盜罪，移送士林地方法院少年法庭審理。