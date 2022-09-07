2022年U18亞青女籃錦標賽中華女將們今天（7日）打出令寶島球迷激昂的一戰，面對過去在國際賽難以撼動的中國大陸，中華隊第3節單節25比8勇猛表現，並靠著防守讓大陸直到該節剩3分08秒才得分，第4節努力守成，終場中華隊74比61獲勝，中斷在U18亞青女籃對大陸的10連敗，繼2002年預賽階段88比82獲勝之後，暌違20年再從大陸手中奪勝。

昨天預賽首場不敵日本的中華隊，今天對大陸首節發生10次失誤，加上14次出手只命中4球，曾8比25落後達17分，不過第2節中華隊降低失誤，並在米靖恩連得5分帶動進攻氣勢，拉出13比0超猛攻勢，將比數從12比29落後追到25比29只剩4分差，隨後大陸隊連進5分止血，半場打完中華31比36只落後5分。

下半場易籃再戰，中華隊在第3節大開殺戒，開局打出21比0猛攻，取得52比36、多達16分領先，這一節攻守當機的大陸隊，直到該節剩3分08秒才投進第一球，末節中華隊持續穩住優勢，收下對大陸隊久違的勝利。